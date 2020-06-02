Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:37:45+03:00

Из всех, пациентов, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок. Фото: pexels.com

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В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19. Таким образом, по состоянию на 02.06.2020, в регионе выявлено 546 случаев, 182 из которых завершились выздоровлением. Больше всего заболевших приходится на Благовещенск (229 пациента) и Свободный (78 пациентов).

- Коэффициент распространения инфекции за последние 7 дней составляет в среднем 1,0. По административным территориям он выглядит неоднородно. Наибольший показатель на так называемых территориях риска – в городах Благовещенск, Свободный и Благовещенском районе. На остальных административных территориях можно применять меры по снятию ограничений по 1-му этапу. Продолжаем оценивать динамику показателей в течение 7 дней для принятия последующих решений, - прокомментировала главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Она также отметила, что ухудшается ситуация с амурчанами старше 65 лет: количество заболевших в этом возрасте составляет 17 %.

- У этой возрастной группы пневмония протекает более тяжело. Заболеваемость пневмонией высока и среди возрастной группы от 30 до 64 лет, составляет почти 50%. Заболеваемость детей младшего возраста и школьников в единичных случаях, она связана с заносом инфекции в детские учреждения. Проводятся мероприятия в отношении 1 314 контактных человек. Эта цифра за последнюю неделю без динамики, - пояснила Ольга Курганова.

Подробнее о состоянии детей и о других пациентах рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева:

- Из всех, пациентов, у которых лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, 61 ребенок. Из них 30 уже выписаны с выздоровлением. Из всех пневмоний, осложненных COVID-19, двое детей. Дети идут на выздоровление, готовятся к выписке. 5 взрослых находятся на искусственной вентиляции легких. По согласованию с РФ на основании новых методических рекомендаций, которые мы получили, 12 человек - с диагнозом «носители возбудителя»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Амурской области выявлено 546 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них

г. Благовещенск - 229 (+8)*

г. Свободный – 78 (+5)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга - 1) – 36

г. Белогорск – 34 (+1)

Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 19 (+1)

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13

г. Райчихинск – 7 (+2)

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 2) – 7

Сковородинский район (Сковородино) – 6

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Михайловский район (с. Михайловка) – 2 (+1)

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п. Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 1

* В скобках указан прирост за последние сутки

ИСТОЧНИК KP.RU