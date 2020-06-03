Коронавирус выявили у сотрудника детсада в Свободном
У сотрудника детского сада №7 в Свободном подтвердился COVID-19. В связи с этим проводятся профилактические мероприятия. Подробности рассказали в управлении образования администрации города:
- В МДОАУ Детский сад № 7 у одного из сотрудников выявлен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию. Данный сотрудник в период подозрения на заболевание был от работы отстранен.
Как только положительный тест подтвердился, на основании Предписания Роспотребнадзора и приказа Управления образования, детское учреждение закрыто для проведения необходимых мер самоизоляции для воспитанников, сотрудников и родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU