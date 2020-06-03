В День города на свет появились восемь новых жителей Благовещенска

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:31:59+03:00

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В день рождения Благовещенска в городском роддоме на свет появились восемь детей: два мальчика и шесть девочек. Их мамам вручили цветы, приветственные адреса от мэра, а также наборы одежды для малышей, рассказали в администрации города Благовещенска.

Семерым малышам родители уже дали имена – Егор, Милана, Дарья, Ксения, Анна, Софья и София. Первым в 9:20 в День рождения Благовещенска на свет появился мальчик, которому мама еще не придумала имя. Последней стала девочка Анна, она появилась в 23.20.

Поздравлять родителей новорожденных в День города уже стало в Благовещенске доброй традицией. Рождение ребенка — благая весть для вас и вашей семьи. Благой вестью вошел в историю России и наш город на Амуре. Уверены, вы всегда будете помнить о том, что ваш ребенок появился на свет в такой знаменательный день, — адресовала слова родителям новорожденных мэр города Валентина Калита.

ИСТОЧНИК KP.RU