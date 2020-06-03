За сутки коронавирусом заразились 20 амурчан

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:32:19+03:00

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 566 человек. Фото: AdobeStock

Изменить размер текста: A A

В Амурской области подтвердились ещё 20 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 9 – в Благовещенске, по 4 – в Свободном и Сковородино, 2 – в Тамбовке, 1 – в Магдагачи. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболел 566 человек, 192 уже выздоровели. К летальному исходу привели два случая заболевания.

Как рассказали в правительстве Амурской области, в регионе изолированы 1307 человек, контактировавших с заболевшими. При этом 1281 находится дома, а 26 – в изоляторах.

Всего по состоянию на 3 июня в Приамурье провели 54946 исследований на COVID-19. На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» провели 43% тестов – 23870.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 03.06.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 566 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них

г. Благовещенск - 238 (+9)*

г. Свободный – 82 (+4)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж/д. ст. Арга - 1) – 36

г. Белогорск – 34

Благовещенский район (с.Чигири – 10, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка - 1) – 19

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14 (+1)

г. Райчихинск – 7

Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2) – 7

Сковородинский район (Сковородино) – 10 (+4)

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3 (+2)

г. Зея – 3

Михайловский район (с.Михайловка) – 2

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

* В скобках указаны случаи, зарегистрированные за последние сутки

ИСТОЧНИК KP.RU