В Благовещенске заасфальтируют улицу Шимановского между Красноармейской и Октябрьской

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:04:24+03:00

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В Благовещенске в ближайшее время стартуют ремонтные работы на участке улицы Шимановского между Красноармейской и Октябрьской. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

- Жители этого района обращались в администрацию с просьбой заасфальтировать участок дороги, поскольку проезжая часть в этом месте – в грунтовом исполнении. При этом дорога – узкая, с одной стороны к ней примыкают гаражи, с другой – придомовая территория. В связи с этим было принято специальное проектное решение. Чтобы привести дорогу в нормативное состояние, на участке будет предусмотрена только продольная парковка автомобилей, - уточнили в пресс-службе.

Дорожное покрытие отремонтирует подрядчик в рамках муниципального контракта. Дорожники установят бортовые камни, укрепят обочины щебнем, уложат асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку холодным пластиком со световозвращающими элементами. Ремонт пройдет в рамках программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска».

Работы по обустройству водоотведения на участке будет проводить компания, строившая многоквартирный жилой дом. Завершить ремонт планируется к 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU