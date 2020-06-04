Еще 14 заболевших в Свободном: В Амурской области выявили 22 новых случая коронавируса

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:23:24+03:00

снимать маски еще очень рано. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Изменить размер текста: A A

В Амурской области 4 июня подтвердились 22 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Свободном, где выявили 14 зараженных COVID-19. Еще шесть человек заразились в Благовещенске, по одному – в Сковородине и Райчихинске.

Таким образом, с начала пандемии в Приамурье зафиксировано уже 588 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом 208 человек выздоровели и выписались из стационара.

Еще 1307 амурчан, контактировавших с заболевшими, обследуют на коронавирус. Из них 1076 человек находятся на изоляции по месту жительства, 26 – в изоляторах.

СТАТИСТИКА

Карта распространения коронавируса в Амурской области:

г. Благовещенск - 244 (+6)*

г. Свободный – 96 (+14)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж/д. ст. Арга - 1) – 36

г. Белогорск – 34

Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 19

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14

Сковородинский район (Сковородино) – 11 (+1)

г. Райчихинск – 8 (+1)

Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2) – 7

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3

г. Зея – 3

Михайловский район (с.Михайловка) – 2

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

* В скобках указаны новые случаи, выявленные за последние сутки

ИСТОЧНИК KP.RU