Еще 14 заболевших в Свободном: В Амурской области выявили 22 новых случая коронавируса
В Амурской области 4 июня подтвердились 22 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Свободном, где выявили 14 зараженных COVID-19. Еще шесть человек заразились в Благовещенске, по одному – в Сковородине и Райчихинске.
Таким образом, с начала пандемии в Приамурье зафиксировано уже 588 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом 208 человек выздоровели и выписались из стационара.
Еще 1307 амурчан, контактировавших с заболевшими, обследуют на коронавирус. Из них 1076 человек находятся на изоляции по месту жительства, 26 – в изоляторах.
СТАТИСТИКА
Карта распространения коронавируса в Амурской области:
г. Благовещенск - 244 (+6)*
г. Свободный – 96 (+14)
г. Тында – 57
г. Шимановск – 37
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж/д. ст. Арга - 1) – 36
г. Белогорск – 34
Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 19
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 14
Сковородинский район (Сковородино) – 11 (+1)
г. Райчихинск – 8 (+1)
Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2) – 7
Тындинский район (п. Соловьевск) – 5
пгт. Прогресс – 4
Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3
Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3
г. Зея – 3
Михайловский район (с.Михайловка) – 2
Константиновский район (с.Константиновка) – 2
Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2
Ромненский район (с. Ромны) – 1
* В скобках указаны новые случаи, выявленные за последние сутки
ИСТОЧНИК KP.RU