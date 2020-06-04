В Благовещенске 5 июня перекроют улицу Воронкова

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:45:42+03:00

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В пятницу, 5 июня, будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Воронкова. Полное перекрытие проезжей части связано с продолжением работ по прокладке ливневой канализации, уточнили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Работы будут выполняться с 22.00 5 июня до 6.00 6 июня на участке между улицами Новотроицким шоссе и Кантемирова в ночное время, чтобы не нарушать движение автотранспорта и общественных автобусов.

Напомним, работы на участке улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной проходят в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU