2020-06-04T10:45:42+03:00
Общество

В Благовещенске 5 июня перекроют улицу Воронкова

Будут прокладывать ливневую канализацию
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Движение возобновиться утром в субботу. Фото: admblag.ruДвижение возобновиться утром в субботу. Фото: admblag.ru
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В пятницу, 5 июня, будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Воронкова. Полное перекрытие проезжей части связано с продолжением работ по прокладке ливневой канализации, уточнили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

Работы будут выполняться с 22.00 5 июня до 6.00 6 июня на участке между улицами Новотроицким шоссе и Кантемирова в ночное время, чтобы не нарушать движение автотранспорта и общественных автобусов.

Напомним, работы на участке улицы Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной проходят в рамках проекта «Улица Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется в 83 субъектах страны, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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