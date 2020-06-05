Амурских ветеранов конфликта на Даманском попросили вернуть выплаты к Дню Победы

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:34:28+03:00

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В Амурской области проводится доследственная проверка по ситуации с начислением и требованием возврата социальных выплат ветеранам боевых действий на острове Даманский, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Ветераны боевых действий на острове Даманский в конце апреля в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне получили единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей. Средства были переведены им по аналогии с другими категориями граждан, отмеченными в Указе Президента «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Однако уже в мае региональное отделение ПФР признало свои действия ошибочными и попросило ветеранов вернуть средства. Более полусотни амурских ветеранов оказались в трудной ситуации.

- Прислали много бумаг, там все расписано – как мы должно вернуть деньги. У меня просто недоумение все это вызвало. Потому что Федеральный закон «О ветеранах» я много раз читал и перечитывал. По закону вроде получается, что положено нам. Ведь когда оформляли пенсию, нам сказали, что мы ветераны. А теперь выходит, что не ветераны», - высказал свое мнение Павел Косицын, представлявший интересы ветеранов на встрече с членами амурского парламента.

Еще до встречи депутаты провели совещание с представителями ПФР и договорились исправлять ситуацию сообща.

- Первое, что могу сказать. Выплаты, которые ветераны боевых действий на острове Даманский получили ко Дню Победы, останутся у них. Второе. Пенсионный фонд никаких судебных исков к ним предъявлять не будет. В ближайшее время мы, Законодательное Собрание, совместно с Правительством области и отделением ПФР проработаем варианты решения проблемы и вопрос закроем, - прокомментировал председатель областного парламента Вячеслав Логинов.

В свою очередь, следователи собираются дать правовую оценку обоснованности произведенных выплат, а также требования от ветеранов возврата уже полученных денежных средств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется на сайте следственного управления СК РФ по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU