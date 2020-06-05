2020-06-05T08:14:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Пропускной режим в Шимановске отменен

Ситуация с коронавирусом в городе приходит в норму
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Теперь попасть в город можно будет свободно. Фото: администрация города ШимановскаТеперь попасть в город можно будет свободно. Фото: администрация города Шимановска
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Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Амурской области отменил особый режим въезда и выезда в Шимановске. Как отмечают в региональном правительстве, это связано с заметной нормализацией эпидемиологической обстановки в муниципалитете – сейчас в Шимановске зарегистрировано всего 37 случаев COVID-19.

Напомним, такой режим в городе решением штаба был введен 18 мая. В этот период в Шимановске была зафиксирована локальная вспышка новой коронавирусной инфекции. К ней привело несоблюдение требований изоляции, проведения дезинфекции и ограничения контактов.

Что касается города Свободного, то особый режим здесь решено продлить еще на две недели. Обстановка в городе по-прежнему остается непростой, в Приамурье он занимает второе место по числу заболевших – таких здесь 96 человек. И это число ежедневно растёт. К примеру, за последние сутки в Свободном прибавилось 14 заразившихся.

- Я хочу акцентировать внимание всех глав городов и районов на организации соблюдения санитарных требований. Мы будем готовы делать те или иные шаги в части ослабления режима, если увидим, что работа ведется качественно, что ситуация улучшается, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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