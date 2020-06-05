Больше 600: В Приамурье количество заболевших коронавирусом выросло на 27 человек

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:56:05+03:00

Показатель распространения инфекции по-прежнему высок в Благовещенске и Свободном. Фото: pexels.com

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На сегодняшний день в Амурской области зарегистрировано 615 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Заболеваемость составляет 78 на 100 тыс. населения. Уже выписано 208 человек. Показатель распространения инфекции за последние 7 дней не изменился и составляет - 1. В разных территориях это разные значения. В Благовещенске держится на уровне 1,1, в Свободном этот коэффициент составляет 1,6, - рассказала главный санитарный врач Амурской области.

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц. Отмечается рост случаев заболеваемости внебольничной пневмонией, растет количество случаев пневмонии среди граждан в возрасте старше 65 лет и граждан трудоспособного возраста.

Продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемического режима, грубых нарушений не зафиксировано.

Кроме того, по информации амурского управления Роспотребнадзора, прогнозируется возрастание пассажиропотока на авиатранспорте. В связи с этим было предложено обратить большее внимание на тепловизионный контроль в аэропорту Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU