В Приамурье рекордное число заболевших COVID-19: 42 человека

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:31:56+03:00

Больше всего зараженных в Благовещенске и Свободном

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6 мая у амурчан лабораторно подтвердились 42 новых случая заражения COVID-19. На первом месте по числу заражений областной центр-19 новых случаев. Второе место у Свободного – плюс 13 заболевших. Темп прироста за последние сутки поставил рекорд – 6,8%.

В Амурской области заболеваемость неуклонно приближается к седьмой сотне. По состоянию на 06.06.2020 с нарастающим итогом в регионе выявлено 657 случаев новой коронавирусной инфекции.

Показатель заболеваемости составил 83,16 на 100 тысяч населения.

Больше всего зараженных болеет пневмонией - 49,5%, в бессимптомной форме инфекцию переносят - 26,5%, ОРВИ болеют – 24%

По-прежнему, чаще всего заболевают амурчане из возрастной группы 30-49 лет – 37,6%.

С начала пандемии выздоровели 238 человек.

В карантин под наблюдение медиков помещены 1512 человек, контактировавших с заболевшими, из них изолированы по месту жительства 1487 человек, в изоляторах находятся 25 человек.

- В регионе зарегистрировано 49 семейных очагов новой коронавирусной инфекции, зафиксировано 300 контактных лиц, - сообщила на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 главный санитарный врач области Ольга Курганова.

По состоянию на 06.06.2020 проведено 61157 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск - 274 (+19)

г. Свободный – 118 (+13)

г. Тында – 58 (+1)

г. Шимановск – 39 (+2)

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 20, с. Соколовка – 4, ж. д. ст. Арга – 1, с. Красная Поляна – 1, с. Белоногово - 1) – 37 (+2)

г. Белогорск – 35

Благовещенский район (с. Чигири – 10, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка – 1, с. Ровное – 1) – 20

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 19 (+5)

Сковородинский район (Сковородино) – 14

г. Райчихинск – 8

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 2, с. Петропавловка – 1) – 8

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с. Тамбовка) – 3

г. Зея – 3

Михайловский район (с. Михайловка) – 2

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п. Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

ИСТОЧНИК KP.RU