2020-06-07T14:09:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье COVID-19 болеют уже 702 человека

Коронавирус подтвердился еще у 45 амурчан
АСТАФЬЕВА Галина
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pixabay.compixabay.com
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В Амурской области число зараженных новой коронавирусной инфекций резко выросло. Сегодня коронавирус лабораторно выявили еще у 45 человек. Темп прироста стабильно высокий– 6,8%.

Показатель заболеваемости составляет 88,86 на 100 тысяч населения.

Пневмонией болеют 49,1% пациентов, бессимптомная форма у 26,1% заболевших, в форме ОРВИ болезнь протекает у 24,8%

Наибольший удельный вес заболевших сохраняется в возрастной группе 30-49 лет – 37,7%.

Выздоровели и выписаны из стационара 239 амурчан.

Под наблюдением медиков находятся 1592 человека, которые были в контакте с заражёнными COVID-19. На изоляции по месту жительства остаются 1549 человек, в изоляторах пребывают 43 человека.

С начала пандемии коронавируса проведено 69969 тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 26175 исследований (42%) сделали на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск - 294 (+20)

г. Свободный – 129 (+11)

г. Тында – 58

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 20, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга – 1, с.Красная Поляна – 1, с.Белоногово - 2) – 40 (+1)

г. Шимановск – 39

г. Белогорск – 35

Благовещенский район (с.Чигири – 11, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково – 3, с.Новотроицкое – 2, с.Усть-Ивановка – 1, с.Ровное – 1) – 23 (+3)

Магдагачинский район (п. Магдагачи – 20) – 20 (+1)

Сковородинский район (Сковородино) – 17 (+3)

г. Райчихинск – 8

Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2, с.Петропавловка – 1) – 8

Тындинский район (п. Соловьевск) – 6 (+1)

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 4 (+1)

Михайловский район (с.Михайловка – 2, с.Красная Орловка – 2) – 4 (+2)

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 3

Мазановский район (с.Новокиевский Увал – 1, с.Дмитриевка – 1) – 2 (+2)

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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