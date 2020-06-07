В Приамурье COVID-19 болеют уже 702 человека
В Амурской области число зараженных новой коронавирусной инфекций резко выросло. Сегодня коронавирус лабораторно выявили еще у 45 человек. Темп прироста стабильно высокий– 6,8%.
Показатель заболеваемости составляет 88,86 на 100 тысяч населения.
Пневмонией болеют 49,1% пациентов, бессимптомная форма у 26,1% заболевших, в форме ОРВИ болезнь протекает у 24,8%
Наибольший удельный вес заболевших сохраняется в возрастной группе 30-49 лет – 37,7%.
Выздоровели и выписаны из стационара 239 амурчан.
Под наблюдением медиков находятся 1592 человека, которые были в контакте с заражёнными COVID-19. На изоляции по месту жительства остаются 1549 человек, в изоляторах пребывают 43 человека.
С начала пандемии коронавируса проведено 69969 тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 26175 исследований (42%) сделали на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
г. Благовещенск - 294 (+20)
г. Свободный – 129 (+11)
г. Тында – 58
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г. Шимановск – 39
г. Белогорск – 35
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ИСТОЧНИК KP.RU