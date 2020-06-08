Более 3 тысяч детей получат места в детсадах Благовещенска

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:19:07+03:00

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Детские сады Благовещенска начнут принимать новых воспитанников после снятия в городе режима повышенной готовности. Комплектование дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 годы проходит в штатном режиме – в этом году в них впервые пойдут более 3 тысяч малышей.

- До 1 июня путевки в садики получили более 1700 детей 2017 года рождения. С 1 июня в Благовещенске начали получать направления родители малышей до трех лет. В целом в муниципальных дошкольных учреждениях предусмотрено более 1400 мест для детей 2018 года рождения. Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет в Благовещенске 100%, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, сейчас в детских садах работают только дежурные группы. В таком режиме образовательные учреждения будут функционировать до особого распоряжения. В целом в городе создано 274 дежурных групп, которые посещают 2510 детей.

СПРАВКА «КП»

Программы дошкольного образования реализуются в 17 детских садах, прогимназии, школах № 23 и № 24. В 2019-2020 годах муниципальные детские сады Благовещенска посещали 13,5 тысяч ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU