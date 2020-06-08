Новый антирекорд: В Амурской области за сутки выявили 46 случаев COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:11:31+03:00

Почти все – в Благовещенске и Свободном

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В Амурской области 8 июня 2020 года подтвердили 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них выявлено в Благовещенске (21 пациент) и Свободном (20 пациентов), также по одному случаю подтвердилось в Тынде, Серышевском районе, Шимановске, Сковородинском районе и Райчихинске.

Таким образом, на данный момент в Приамурье выявлено 748 случаев коронавируса. У 49,1% больных заболевание отягощается пневмонией, у 26,1% - проходит в бессимптомной форме, у 24,8% - с признаками ОРВИ. Из стационара в связи с выздоровлением выписаны 239 человек.

Сейчас специалисты обследуют людей, контактировавших с заболевшими. Таких в регионе – 1727 человек, из которых 1685 находятся на изоляции по месту жительства, а 42 в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU