Женщина в Благовещенске попала под колеса автомобиля

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:29:35+03:00

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Вечером 7 июня в Благовещенске автомобиль наехал на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Информация об этом появилась в социальных сетях города, позднее ее подтвердили в отделе ГИБДД по Благовещенску.

- В 22.41 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе дома №133 по улице Чайковского женщина 1959 года рождения переходила дорогу в неположенном месте, вследствие чего на нее был совершен наезд водителем автомобиля Nissan Dualis. В результате происшествия женщина с травмами была доставлена в лечебное учреждение, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В отделе ГИБДД по Благовещенску отметили, что в зоне видимости у женщины находился пешеходный переход. Однако несмотря на это, она выбрала перейти дорогу в неположенном месте. Между тем, по итогам пяти месяцев 2020 года 3507 пешеходов в Благовещенске нарушили правила перехода проезжей части, и каждое подобное нарушение могло закончиться для их здоровья плачевно. Всего же с начала года произошло 48 ДТП, в которых травмированы пешеходы, из них 3 человека погибли, а 45 получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU