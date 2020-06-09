В Благовещенске выпало 90% июньской нормы осадков

9 Июнь 2020 2020-06-09T05:15:48+03:00

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Вечером 8 июня в Благовещенске пролился редкий по силе дождь – за несколько часов в областном центре выпало максимальное на территории области на тот момент количество осадков. Как рассказали в Амурском гидрометцентре, оно составило 82 мм, а это 90% норма июня.

- Это рекордный дождь на дату 8 июня: прежний самый дождливый день отмечался в 1994 году, когда в нашем городе выпало 34 мм. К тому же, это один из самых сильных июньских дождей за всю «метеоисторию» Благовещенска: последний раз сравнимое количество осадков было отмечено 16 июня 2018 года, когда выпало 85,6 мм, - рассказали синоптики.

Подобный дождь не мог не повлечь за собой неприятные последствия для жителей Благовещенска. Ливень затопил и частично разрушил дороги – фотографии ям до сих пор появляются в социальных сетях. Например, по информации инстаграм-паблика @autoroad.blg, огромная дыра образовалась на пересечении улиц Конной и Кузнечной.

Участок Кузнечной между Конной и Заводской временно перекрыли, специалисты сейчас устраняют провал. Как объяснили в городской мэрии, он возник из-за порыва канализационной трубы.

- На опасном участке установлены соответствующие знаки. На месте дежурят два экипажа ДПС, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Аналогичная ситуация также произошла на улице Кантемирова в районе дома № 3. Сейчас на месте работают специалисты. Въезд во двор частично перекрыт. Оба провала будут устраняться специалистами АКС.

Водителей просят быть внимательными. При обнаружении подобных ситуаций на дорогах, необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска: +7 (4162) 20-21-12.

ИСТОЧНИК KP.RU