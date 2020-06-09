2020-06-09T09:52:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже 796: Новые случаи коронавируса выявлены в Приамурье

Зоной риска остаются Благовещенск, Свободный и Благовещенский район
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Увеличивается и количество пациентов с пневмониями. Фото: pixabay.comУвеличивается и количество пациентов с пневмониями. Фото: pixabay.com
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В Амурской области во вторник, 9 июня, в лабораторном порядке подтвердили еще 48 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство приходится на Благовещенск и Свободный, где зарегистрировали 20 и 16 заболевших соответственно.

- К сожалению, на территории Амурской области отмечается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодня 796 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. На протяжении последних четырех дней наблюдаем прирост, ежедневно выявляя около 50 инфицированных, - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Специалистов настораживает рост числа пневмоний в регионе, которое уже сейчас значительно превышает среднемноголетний уровень. За прошедшую неделю зарегистрировано 258 заболеваний пневмонией, из них 78 – COVID. Фиксируется рост тяжелых форм течения заболеваемости, что влечет продолжительность лечения и задействование коек.

Таким образом, эпидемиологический процесс специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области характеризуют активной фазой с интенсивным распространением заболеваемости. Основными территориями риска с выраженной тенденцией к росту заболеваемости сейчас являются Благовещенск, Благовещенский район и Свободный.

При этом в других городах и районах показатель распространения инфекции сравнительно низок. Это позволяет по отдельным муниципальным образованиям применять локальные меры по смягчению ограничений, отметила Ольга Курганова.

По данным ведомства, 30% или 245 человек уже выписаны из стационара. Еще 60 человек получают амбулаторное лечение – напомним, такое возможно для пациентов с легкой формой вируса, не относящихся к группам риска (пенсионерам, беременным, страдающим хроническими заболеваниями).

ИСТОЧНИК KP.RU

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