2020-06-09T10:43:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Санатории «Бузули» и «Свободный» в Приамурье превратят в провизорные госпитали

В таких госпиталях находятся люди с подозрением на COVID-19
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Решение было принято на заседании оперштаба. Фото: www.instagram.com/buzuli_san/Решение было принято на заседании оперштаба. Фото: www.instagram.com/buzuli_san/
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И. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала о ситуации в регионе. По ее словам, сейчас в восьми госпиталях на лечении находятся 599 человек с подтвержденным коронавирусом, из них 539 лечатся стационарно, а 60 - амбулаторно. Штабом было принято решение внести в перечень провизорных госпиталей также санатории «Бузули» и «Свободный».

- Средствами индивидуальной защиты медицинские организации обеспечены на один месяц в зависимости от наименований. По линии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) ожидается поставка средств защиты. Готовимся к передаче пяти аппаратов ИВЛ в пользование Свободненской больнице, ранее эта медицинская аппаратура была перевезена в Благовещенск из других лечебных учреждений области и находилась в резерве, - доложила Светлана Леонтьева.

В Приамурье продолжает работу горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции. С момента начала ее работы принято более 14 800 обращений. Всего с 1 апреля по 8 июня 2020 года на COVID-19 обследовано 20 695 человек в регионе, в том числе 15 323 медицинских работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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