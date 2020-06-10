В Благовещенске разработают новую схему ливневой канализации

10 Июнь 2020 2020-06-10T04:03:49+03:00

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В Благовещенске создадут новую схему «ливневок». Как рассказал первый заместитель мэра города Олег Имамеев, это позволит в дальнейшем избежать затопления городских улиц.

- На сегодняшний день администрацией города с компанией из Санкт-Петербурга по итогам аукциона заключен договор на разработку схемы ливневой канализации. На основании этой схемы будет разработана проектно-сметная документация, далее будут изыскиваться средства на работы по устройству водоотводных коммуникаций. Масштабы мы сможем оценить только после получения схемы,— подчеркнул Олег Гатауллович.

Он добавил, что это проект долгосрочный, финансовоемкий. Для его реализации необходимо будет задействовать средства бюджетов разных уровней. Пока эти планы не осуществлены, власти будут максимально ликвидировать засоры на водоотводных каналах, проведут ревизию подземного русла Бурхановки. На постоянной основе будет продолжена очистка ливневых колодцев.

Напомним, 8 июня за 12 часов в амурской столице выпало более 80 миллиметров осадков, что значительно превышает норму, которая «попадает» под режим ЧС. С 21:00 8 июня на территории города был введен режим ЧС. Больше всего воды скопилось в районе улицы Тенистой и в микрорайоне — это связано с переполнением реки Бурхановки, которая является основным водоотводным каналом. Как пояснил первый заместитель мэра, при большом водонасыщении грунта появляется риск провалов.

Несколько таких провалов было выявлено на проезжей части и на тротуарах. Все опасные участки огорожены, ведутся восстановительные работы. На некоторых — уже закончены. Ответственным службам поставлена задача устранить все образовавшиеся провалы в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU