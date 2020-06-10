Частные детсады Благовещенска создадут места для детей по «муниципальной» цене

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:20:11+03:00

Претендовать на них смогут дети, которые стоят в очереди в государственные садики

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Частные детские сады Благовещенска создадут 30 дополнительных мест для детей по «муниципальной» цене – стоимость услуг в них будет максимально приближена к стоимости в государственных садиках. Места появятся в трех дошкольных организациях.

Это стало возможным благодаря поддержке, оказанной организациям в рамках национального проекта «Демография», в размере 3,7 миллиона рублей.

- Претендовать на новые места в частных детских садах смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации. Стоимость услуг будет максимально приближена к муниципальной», - прокомментировали в отделе общего образования регионального минобрнауки.

Напомним, на субсидии Министерства просвещения РФ могли рассчитывать организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования (в том числе адаптированным), а также реализующие присмотр и уход за детьми. Всего в минобрнауки области было подано восемь заявок.

Вместе с тем в правительстве Амурской области сообщают, что проблема нехватки мест в детских садах в Амурской области решается и за счет активного строительства дошкольных образовательных организаций. В прошлом году возведено четыре детских сада. В этом году в рамках национального проекта «Демография» стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в пгт Магдагачи на 50 мест. Кроме того, по федеральной программе Минстроя России «Стимул» уже в сентябре этого года в селе Чигири Благовещенского района начнут строить сад на 120 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU