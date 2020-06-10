Новый мост через Зею планируют построить за 2,5 года
В среду, 10 июня, прошло первое установочное совещание на площадке строительства нового моста через Зею, на левом берегу реки. Здесь строительная компания «Мост» уже успела приступить к работам. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
- Изначально возведение нового моста было запланировано на следующий, год. Однако благодаря поддержке президента был решен вопрос о начале федерального финансирования строительства моста уже в текущем 2020 году. Это значит, что мы можем уже начать стройку, - объяснил губернатор амурчанам.
Он уточнил, что по плану такие объекты строятся 36 месяцев. Однако в Приамурье определили себе задачу – уложиться в 30 месяцев.
- Этот мост все мы очень ждем - он жизненно важен для Благовещенска, и для всей развивающейся экономики области, - подчеркнул в завершение Василий Орлов.
ИСТОЧНИК KP.RU