2020-06-10T11:23:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Превысили 800: В Амурской области выявили 40 случаев COVID-19

На этот раз лидирует Свободный
Ольга ГЕТМАН
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Продолжаем ходить в масках. Фото: admblag.ruПродолжаем ходить в масках. Фото: admblag.ru
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В Приамурье в среду, 10 июня, подтвердились 40 новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство из них зафиксировано в Благовещенске и Свободном, которые специалисты регионального Роспотребнадзора называют эпидемически опасными территориями. Так, в амурской столице выявили ещё 8 случаев новой коронавирусной инфекции, а в Свободном – 24.

Помимо этого вирус подтвердился у пациентов из следующих районов: Сковородинский – 4, Благовещенский – 2, Михайловский – 2. В каких именно населённых пунктах проживали заболевшие, на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области не уточняется.

Таким образом, в регионе зафиксировано уже 835 заболевших коронавирусом. Часть из них выздоровела – 260 человек выписались из стационара. Кроме того, в Приамурье обследуют 1996 контактных амурчан. Из них 1960 находятся на самоизоляции дома, а 36 – в изоляторах.

Всего с начала пандемии в регионе провели 67 457 исследований на COVID-19. За последние сутки – 27 326 исследований на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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