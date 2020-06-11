Парад Победы в Белогорске пройдет без зрительских трибун

11 Июнь 2020 2020-06-11T04:02:20+03:00

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24 июня в 24 российских городах пройдет Парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Военные промаршируют и по городским улицам Белогорска. Планируется, что в параде поучаствуют 1500 человек из разных муниципалитетов Амурской области.

Глава Белогорска Станислав Мелюков рассказал, что все участники парада пройдут тестирование на коронавирус. Также будут приняты и другие меры безопасности.

Напомним, ранее в городе росло число зараженных коронавирусом, стоял вопрос о закрытии Белогорска.

- Сейчас Белогорск по индексу заболеваемости опустился на 11 место, этот показатель в два раза ниже среднеобластного. Это, конечно, хорошо, - говорит Станислав Юрьевич.

В условиях пандемии решено отказаться от зрительских трибун, сцены на площади. Кроме того, зрителям не стоит ждать традиционную гражданскую часть после парада, угощение солдатской кашей, мероприятий в горпарке и вечерний концерт.

Будет организована ТВ-трансляция Дня Победы на Россия24, Первом областном, прямые эфиры в инстаграме и на Youtube.

- Вопрос про зрителей не праздный и очень сложный. Без них - тогда для кого парад? С ними - а если потом будет вспышка и благополучная обстановка в Белогорске сейчас станет как у других? Ситуация, как в известной армейской байке «Почему в шапке? Почему без шапки?» - резюмировал Станислав Мелюков.

Кстати, мэр подчеркнул, что ветеранов посадят на трибуны – «это не обсуждается».

ИСТОЧНИК KP.RU