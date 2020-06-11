Пограничную вышку в Благовещенске подсветили в виде триколора

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:56:19+03:00

Посмотреть на яркую вышку можно будет 12 июня. Фото: мэрия Благовещенска

Изменить размер текста: A A

Архитектурная подсветка появилась на фасаде пограничной вышки, расположенной в районе улицы Мухина,1. Ко Дню России вышку «перекрасили» в цвет триколора. Уточняется, что электромонтажные работы уже завершены, но светиться вышка начнет в праздничный день, 12 июня.

- В три яруса были установлены светодиодные архитектурные светильники – всего 24 штуки. Прожекторы на вышке светят цветами триколора – белым, синим, и красным. Работать подсветка будет в вечернее время с включением основного освещения, – рассказал Павел Гранкин, генеральный директор ООО «Среда», компании, реализовавшей муниципальный контракт.

Кстати, проекты по подсветке зданий и объектов в Благовещенске реализуют, благодаря спонсорской помощи.

Напомним, Благовещенск присоединился к всероссийской акции «Мэппинг»: в ее рамках в цветах флагах России засияют здания Общественно-культурного центра (ул. Ленина,100), лицея №11 (ул. Амурская, 151), средней школы №26 (ул. Комсомольская, 21).

Посмотреть на праздничное оформление можно будет 12 июня с 21:00 до полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU