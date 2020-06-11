Число зараженных COVID-19 в Приамурье приближается к 900 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:33:25+03:00

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Роспотребнадзор по Амурской области обнародовал новую статистику по заболеваемости коронавирусом. На 11 июня в регионе выявлено 38 случаев заражения COVID-2019. В лидерах, по традиции, Благовещенск: здесь зарегистрировано 11 новых заболевших.

Неожиданно, но выбился вперед и Михайловский район с 10 пациентами, у которых COVID-2019. В Свободном добавилось семеро зараженных. Пятеро выявлены в Магдагачинском районе. По одному есть заражения в Шимановске, Ивановском, Тамбовском, Сковородинском, Тындинском районах. Темп прироста за последние сутки составил 4,6%.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 873 случая новой коронавирусной инфекции, из них 296 человек выписаны с выздоровлением.

Главный санитарный врач Амурской области выдал 4804 постановления об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией. Медицинское наблюдение установлено в отношении 2038 человек, которые были в контакте с заболевшими. Из них 2012 человек находятся дома, а 26 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU