2020-06-12T09:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Благовещенске 22 человека заболели коронавирусом

Всего в регионе уже 914 случаев заболевания
Анастасия НАГАЙКО
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Накануне больше всего заболевших было в Михайловском районе. Фото: www.instagram.com/primzdrav25/Накануне больше всего заболевших было в Михайловском районе. Фото: www.instagram.com/primzdrav25/
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Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новую статистику заболевания коронавирусом в регионе. За сутки в области 41 человек заболел COVID-19: в лидеры снова выбился Благовещенск.

Так, в областном центре выявлено 22 заболевших. Еще девять человек заболели коронавирусом в Свободном, шестеро – в Мазановском районе. Двое заболевших с коронавирусом живут в Тынде, по одному - Белогорске, Шимановске.

Таким образом, темп прироста за последние сутки – 4,7%. Показатель заболеваемости коронавирусом – 115,69 на 100 тысяч населения. Причем больше всего заболевших – люди 30-49 лет (почти 40%).

Кроме того, больше 2000 человек находятся по распоряжению главного санитарного врача на изоляции по месту жительства, 27 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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