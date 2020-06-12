В Благовещенске 22 человека заболели коронавирусом
Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новую статистику заболевания коронавирусом в регионе. За сутки в области 41 человек заболел COVID-19: в лидеры снова выбился Благовещенск.
Так, в областном центре выявлено 22 заболевших. Еще девять человек заболели коронавирусом в Свободном, шестеро – в Мазановском районе. Двое заболевших с коронавирусом живут в Тынде, по одному - Белогорске, Шимановске.
Таким образом, темп прироста за последние сутки – 4,7%. Показатель заболеваемости коронавирусом – 115,69 на 100 тысяч населения. Причем больше всего заболевших – люди 30-49 лет (почти 40%).
Кроме того, больше 2000 человек находятся по распоряжению главного санитарного врача на изоляции по месту жительства, 27 – в изоляторах.
ИСТОЧНИК KP.RU