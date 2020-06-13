В Амурской области коронавирусом за сутки заразились 59 человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:23:52+03:00

Из них 31 – в Свободном

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В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19. 13 июня в регионе зафиксирован очередной антирекорд – 59 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Свободном – 31 человек, и в Благовещенске – 15 человек. Таким образом, с начала пандемии выявлено 973 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости составляет 123,16 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 6,5%.

В форме пневмонии болезнь протекает у 43,7% амурчан, ОРВИ болеют 31,6% заразившихся, бессимптомная форма у 24,8% заболевших.

Наибольший удельный вес приходится на возрастную группу 30-49 лет - 38,8%.

Выздоровели 314 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 2072 человека, контактировавших с заболевшими. Из них на карантине по месту жительства остаются 2041 человек и в изоляторах - 31 человек.

По состоянию на 13.06.2020 проведено 73340 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

г. Свободный +31

г. Благовещенск +15

Шимановский район +4

г.Тында +3

г.Белогорск +1

г.Шимановск +1

г.Зея +1

Благовещенский район +1

Константиновский район +1

Сковородинский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU