В Амурской области коронавирусом за сутки заразились 59 человек
В Приамурье растёт заболеваемость COVID-19. 13 июня в регионе зафиксирован очередной антирекорд – 59 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Свободном – 31 человек, и в Благовещенске – 15 человек. Таким образом, с начала пандемии выявлено 973 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Показатель заболеваемости составляет 123,16 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 6,5%.
В форме пневмонии болезнь протекает у 43,7% амурчан, ОРВИ болеют 31,6% заразившихся, бессимптомная форма у 24,8% заболевших.
Наибольший удельный вес приходится на возрастную группу 30-49 лет - 38,8%.
Выздоровели 314 человек.
Под медицинским наблюдением находятся 2072 человека, контактировавших с заболевшими. Из них на карантине по месту жительства остаются 2041 человек и в изоляторах - 31 человек.
По состоянию на 13.06.2020 проведено 73340 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ:
г. Свободный +31
г. Благовещенск +15
Шимановский район +4
г.Тында +3
г.Белогорск +1
г.Шимановск +1
г.Зея +1
Благовещенский район +1
Константиновский район +1
Сковородинский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU