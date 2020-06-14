2020-06-14T11:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Плюс 45: в Приамурье больше тысячи больных коронавирусом

Под особым контролем Свободный и Благовещенск
Татьяна РЯБОВА
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В Приамурье количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек Фото:pixabay.comВ Приамурье количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек Фото:pixabay.com
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В настоящее время в Приамурье 1018 случаев заболевания. 14 июня выявили еще 45 больных новой коронавирусной инфекции, из них:

г. Свободный +18

г. Благовещенск +13

Магдагачинский район +4

Шимановский район +3

Ивановский район +2

г.Тында +1

г.Белогорск +1

г.Зея +1

Архаринский район +1

Сковородинский район +1

Темп прироста за последние сутки – 4,6%.

Пневмонией болеют 43,1%, ОРВИ – 32,8%, бессимптомная форма – 24,1%.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2%.

321 человек выписан из стационара с выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На данный момент в регионе зарегистрировано 2139 человек, которые были в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2108 человек, в изоляторах – 31 человек. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и обследованию контактных на наличие коронавируса.

По состоянию на 14.06.2020 проведено 75 230 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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