Плюс 45: в Приамурье больше тысячи больных коронавирусом
В настоящее время в Приамурье 1018 случаев заболевания. 14 июня выявили еще 45 больных новой коронавирусной инфекции, из них:
г. Свободный +18
г. Благовещенск +13
Магдагачинский район +4
Шимановский район +3
Ивановский район +2
г.Тында +1
г.Белогорск +1
г.Зея +1
Архаринский район +1
Сковородинский район +1
Темп прироста за последние сутки – 4,6%.
Пневмонией болеют 43,1%, ОРВИ – 32,8%, бессимптомная форма – 24,1%.
Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2%.
321 человек выписан из стационара с выздоровлением, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
На данный момент в регионе зарегистрировано 2139 человек, которые были в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2108 человек, в изоляторах – 31 человек. Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и обследованию контактных на наличие коронавируса.
По состоянию на 14.06.2020 проведено 75 230 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU