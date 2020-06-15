Приехавшие в Приамурье из других регионов люди больше не должны самоизолироваться
На последнем заседании оперативного штаба было принято решение – отменить режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих в Амурскую область из других регионов России.
- Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости, - объяснили в региональном правительстве.
Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа, а кроме того – для жителей Приамурья старше 65 лет и относящихся к группам риска. Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье.
ИСТОЧНИК KP.RU