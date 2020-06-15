Приехавшие в Приамурье из других регионов люди больше не должны самоизолироваться

15 Июнь 2020 2020-06-15T05:36:10+03:00

А вот прибывшим из-за границы придется две недели сидеть дома. Фото: amurobl.ru

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На последнем заседании оперативного штаба было принято решение – отменить режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих в Амурскую область из других регионов России.

- Это связано с тем, что эпидемический процесс достаточно активно идет именно в Приамурье, регион приближается к достижению пика заболеваемости, - объяснили в региональном правительстве.

Самоизоляция по-прежнему будет необходима для граждан, приезжающих из-за рубежа, а кроме того – для жителей Приамурья старше 65 лет и относящихся к группам риска. Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье.

ИСТОЧНИК KP.RU