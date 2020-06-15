Трехлетний малыш выпал со второго этажа в Ивановке

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:34:00+03:00

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Вечером в воскресенье, 14 июня, в селе Ивановка из окна выпал трехлетний мальчик. Он находился на высоте двух этажей в доме по улице Кирова, уточняют в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

- По факту падения малолетнего следственным отделом по Ивановскому району следственного управления СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, родители вышли в магазин, оставив сына под присмотром несовершеннолетней сестры. Мальчик забрался на подоконник и выпал из окна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится на сайте ведомства.

Следственные органы обращают внимание граждан о недопустимости оставления детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами и свободным выходом на балконы и лоджии. Напоминаем о необходимости исключить возможность бесконтрольного попадания детей на подоконники, установить на оконные рамы и балконные двери блокирующих устройств, ограничивающих возможность их самостоятельного открытия детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU