2020-06-15T10:26:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье подтвердили 44 новых случая коронавируса и пятый летальный исход

С начала пандемии в регионе заболели 1062 человека
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Фото: amurzdrav.ruФото: amurzdrav.ru
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В Амурской области за последние сутки выявили 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекции. Большинство из них зафиксированы в Свободном – здесь заболели 17 человек. Еще 10 человек заболели в Благовещенске, шесть – в Мазановском районе, четыре – в Тамбовском, по два – в Благовещенском и Серышевском районах, по одном – в Тынде, Ивановском и Сковородинском районах.

В результате по состоянию на 15 июня 2020 года в Приамурье выявлено 1062 случая новой коронавирусной инфекции. При этом 330 человек выписались из стационара в связи с выздоровлением. В пяти случаях заболевание привело к летальному исходу.

Сейчас медики наблюдают и обследуют 2215 амурчан, контактировавших с заболевшими. Из них 2184 находятся на изоляции по месту жительства, 31 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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