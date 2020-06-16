Детскую поликлинику №1 в Благовещенске отремонтируют к концу года

16 Июнь 2020 2020-06-16T05:03:46+03:00

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В благовещенской детской поликлинике №1 продолжается капитальный ремонт. В прошлый раз здание ремонтировали в 2009 году, но сейчас преобразования будут более масштабными. Изменится не только внутренний вид помещений, но и отчасти их функционал. На капитальный ремонт поликлиники потратят 53 миллиона рублей в рамках «Программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

- У нас на этот год запланирован ремонт в двух поликлиниках города – в первой и третьей. Здесь уже завершаются демонтажные работы систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, снятие штукатурного слоя до основания стен, снятие подстилающих слоев до основания полов. Будут заменены оконные и дверные проемы, полностью поменяем кровлю, - говорит заместитель главного врача ДГКБ по хозяйственной части Владимир Боровиков.

Кроме того, здание ждут частичная перепланировка, монтаж новых систем отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, восстановление штукатурного слоя стен, монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, монтаж новых окон и дверей, устройство систем охранной и пожарной сигнализаций, систем оповещения и видеонаблюдения, линий вычислительных сетей и сетей связи.

Фото: amurobl.ru

Стены будут окрашены «водоэмульсионкой», в местах эвакуационных выходов - специальной краской с противопожарным составом, на пол уложат линолеум – также имеющий защиту от любых возгораний. В зонах процедурных манипуляций пол и стены облицуют соответственно керамической плиткой и керамогранитом. На завершающем этапе будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

- Некоторые стены были уже достроены, из гипсокартона, поэтому все ломали и возводили другие перегородки по проекту. Наиболее сложным участком оказался подвал, он был затоплен в результате недавнего стихийного ливня. Но, кстати, вовремя эта проблема проявилась – в самом начале развертывания работ, поэтому будем решать и этот вопрос. В любом случае дополнительные работы не повлияют на цену договора, такие моменты входят в непредвиденные затраты. Все сделаем как надо, - заверил главный инженер ООО «СтройКом» Александр Смирнов.

Советник министра строительства и архитектуры Амурской области Игорь Агафонов отметил:

- В рамках выполнения поручения губернатора мы должны капитально отремонтировать семь детских поликлиник, включая ДП №1. Срок реализации – до конца года, для всех объектов.

Фото: amurobl.ru

Обновленную поликлинику предполагается доукомплектовать оборудованием и новой мебелью.

- В рамках внедрения бережливых технологий мы сделали перепланировку, максимально оптимизировали пространство. Прививочный и процедурный кабинеты будут располагаться отдельно. У хирургического и ортопедического кабинета появится перевязочная. Гардероб теперь разместится на этаже, а не в подвале, как раньше. После ремонта будет хорошо, красиво и уютно – и деткам, и врачам, и родителям, - сказала заведующая поликлиникой Татьяна Ялама.

Временно поликлиника размещена в двух зданиях: на Дьяченко, 2В, принимают узкие специалисты, на Калинина, 130, ведут прием участковые педиатры. Уже к концу года учреждение вернется в свое здание, которое к тому времени обретет новый облик.

ИСТОЧНИК KP.RU