2020-06-16T05:47:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты федерального Минздрава отправятся на борьбу с COVID-19 в Приамурье

Помимо этого, медиков направят в Карачаево-Черкесию и на Камчатку
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших. Фото: pixabay.comОни помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших. Фото: pixabay.com
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Бригады специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации направят в регионы страны, в том числе – в Амурскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

- В дополнение к федеральным дистанционным консультативным центрам у нас работают бригады, которые выезжают в регионы для оказания помощи. Во вторник, 16 июня, планируется выезд специалистов в Амурскую область. Также мы направляем совместно с Башкирией федеральных и региональных специалистов в Карачаево-Черкесию. Мы направили специалистов на Камчатку, и сегодня там работают совместно с московскими специалистами бригады под руководством заместителя Министра здравоохранения. Такая практика позволяет оказать конкретную помощь пациентам и улучшить исходы, - заявил Михаил Альбертович.

Это не первый раз, когда федеральные специалисты отправляются на помощь в регионы. Специалисты федеральных клиник уже совершили 16 выездов в 11 регионов. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжёлым пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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