В Амурской области зарегистрировали уже 1100 случаев коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:07:27+03:00

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За последние сутки в Приамурье подтвердились 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Такая информация опубликована на федеральном портале стопкоронавирус.рф. Подробности о том, в каких населенных пунктах проживают заболевшие, не уточняются.

Таким образом, всего в Амурской области с начала пандемии заболели 1100 человек. Из них 409 пациентов уже выздоровели, за последние сутки из стационара выписались 38 человек. Однако растет и число летальных исходов – на сегодняшний день от коронавируса скончались уже шесть амурчан.

Наиболее высокий коэффициент распространения инфекции зафиксирован в Михайловском районе, городе Тында, Мазановском и Благовещенском районах, а также в Благовещенске. Причем областная столица замыкает пятерку лидеров по коэффициенту распространения болезни. Как отметила замруководителя Роспотребнадзора по Амурской области Алла Перепелица, на этих территориях надо обратить внимание на своевременное выявление больных и контактных, проведение всех противоэпидемических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU