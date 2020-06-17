В Благовещенске в ночь на 18 июня перекроют улицу Театральную

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:21:00+03:00

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В среду, 17 июня, в 22.00 полностью перекроют проезжую часть на улице Театральной перед поворотом на улицу Пограничную, на Сплавную контору.

На этом участке специалисты Городского сервисно-торгового комплекса (ГСТК) будут укладывать пропускную трубу, объяснили в учреждении. На время перекрытия автомобилистов просят двигаться по объездным дорогам – улице Центральной, Придорожной, Энтузиастов.

Движение по автомагистрали восстановят утром 18 июня, в 06.00.

ИСТОЧНИК KP.RU