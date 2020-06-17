В Благовещенске в ночь на 18 июня перекроют улицу Театральную
Специалисты ГСТК будут укладывать пропускную трубу
Движение ограничат с 22.00. Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска.
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В среду, 17 июня, в 22.00 полностью перекроют проезжую часть на улице Театральной перед поворотом на улицу Пограничную, на Сплавную контору.
На этом участке специалисты Городского сервисно-торгового комплекса (ГСТК) будут укладывать пропускную трубу, объяснили в учреждении. На время перекрытия автомобилистов просят двигаться по объездным дорогам – улице Центральной, Придорожной, Энтузиастов.
Движение по автомагистрали восстановят утром 18 июня, в 06.00.
ИСТОЧНИК KP.RU