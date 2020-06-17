Пожар повышенной сложности бушевал на складе Благовещенска

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:22:10+03:00

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Ночью 17 июня в Благовещенске загорелся склад-магазин смешанных товаров по улице Текстильной. Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи около половины второго ночи.

- Через семь минут первые подразделения, прибывшие к месту, подтвердили второй повышенный ранг сложности пожара. Из-под крыши выходил густой черный дым, - рассказывает заместитель начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Константин Рыбалко на видеозаписи с места происшествия.

Общая площадь склада - около 800 квадратных метров. Для тушения были привлечены дополнительные силы и средства Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, всего было задействовано 42 человека и 13 единиц техники четырех пожарно-спасательных частей города. Около часа потребовалось пожарным для локализации открытого горения, к 03:30 открытое горение ликвидировали. При пожаре повреждено помещение склада на площади около 500 «квадратов», закопчены стены и потолок.

По факту пожара проводится разбирательство, на месте работали инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Обстоятельства пожара устанавливаются. По одной из версий, пожар мог явиться следствием аварийного режима электрооборудования.

Пожар на складе по адресу ул Текстильная, 118.

ИСТОЧНИК KP.RU