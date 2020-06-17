2020-06-17T10:39:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье подтвердились 38 новых случаев коронавируса

Большинство – в Свободном, Благовещенске и Тамбовском районе
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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У 45,3% пациентов заболевание осложняется пневмониейУ 45,3% пациентов заболевание осложняется пневмониейФото: Иван МАКЕЕВ
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В Амурской области зарегистрировали еще 38 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большая часть пациентов находилась в Свободном – 12 человек, Благовещенске – 11 человек, а также в Тамбовском районе – 8 человек. Помимо этого, по два случая выявлено в Тынде и Сковородинском районе, по одному – в Шимановске, Мазановском и Магдагачинском районах.

Итого, с начала пандемии в Приамурье инфекцию подхватили уже 1138 человек. Из них 392 выписаны из стационара, они выздоровели. У 45,3% пациентов заболевание осложняется пневмонией, у 32,6% - сопровождается симптомами ОРВИ, у 22,1% - протекает в бессимптомной форме. Наибольший удельный вес среди заболевших по-прежнему приходится на амурчан в возрасте 30-49 лет.

- Учитывая, что по результатам проведенных эпидемиологических расследований до 60% случаев заражение происходит в семье и близком окружении, настоятельно рекомендуем выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, - подчеркивают в правительстве Амурской области.

Сейчас врачи обследуют 2285 человек, которые контактировали с больными. Из них 2252 находятся на изоляции по месту жительства, 33 человека – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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