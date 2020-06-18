2020-06-18T05:02:58+03:00
Политика

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс совершили полет с амурского аэродрома

Ольга ГЕТМАН
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Плановый полет прошел над нейтральными водами трех морей и северной части Тихого океанаПлановый полет прошел над нейтральными водами трех морей и северной части Тихого океанаФото: Минобороны РФ
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Четыре стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами трех морей – Чукотского, Берингова и Охотского – а также над северной частью Тихого океана. Они взлетели с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

Как уточнили в пресс-центре Минобороны РФ, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. Продолжительность полета составила около 11 часов.

Уточняется, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет.Четыре стратегических ракетоносца Ту-95 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана

ИСТОЧНИК KP.RU

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