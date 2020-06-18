Коронавирус подтвердился у 1181 человека в Амурской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:49:02+03:00

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В Приамурье с начала пандемии зафиксировали уже 1181 случай новой коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 43. Новые пациенты выявлены в Благовещенске, Свободном, Тынде, Магдагачинском, Тамбовском и Михайловском районе (подробнее см. «Только цифры»).

Как уточнили на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области, у 45.5% пациентов заболевание протекает в виде пневмонии, у 32,6% - с признаками острой респираторно-вирусной инфекции, у 21,9% - без симптомов. При этом 406 человек выписали из стационара в связи с выздоровлением.

Специалисты продолжают обследовать амурчан, контактировавших с заболевшими, - сейчас таких 2452 человека. Из них 2419 находятся на изоляции по месту жительства, 33 – в изоляторах. Всего по состоянию на 18 июня в области проведено 82 839 исследования на COVID-19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько случаев COVID-19 выявили 18 июня в Амурской области:

22 – в Благовещенске

9 – в Свободном

5 – в Магдагачинском районе

3 – в Тынде

3 – в Тамбовском районе

1 – в Михайловском районе

ИСТОЧНИК KP.RU