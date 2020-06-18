Более 800 школьников получат стипендии губернатора Приамурья

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:00:40+03:00

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Министерство образования и науки Амурской области опубликовал список 800 детей, которые получат стипендии губернатора Приамурья. Список сформирован по итогам Всероссийской олимпиады школьников, прошедшей в прошлом году.

Сумма выплат варьируется в зависимости от уровня, которого достиг участник олимпиады. Победители муниципального этапа получат 10 тысяч рублей, призёры регионального этапа – 15 тысяч рублей, победители регионального этапа – 20 тысяч рублей, призёры заключительного этапа – 30 тысяч рублей, победители заключительного этапа – 50 тысяч рублей. Если ребёнок стал призёром или победителем нескольких этапов олимпиады или по нескольким предметам, стипендии будут суммироваться.

Помимо победителей и призеров олимпиад финансовая поддержка будет оказана школьникам-отличникам и студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU