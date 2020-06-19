2020-06-19T03:48:40+03:00
Происшествия

Амурскую чиновницу обвиняют в попытке мошенничества

Дело касается жилья для подтопленцев
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Амурчанку заключили под стражуАмурчанку заключили под стражуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Мазановском районе начальницу отдела управления соцзащиты населения обвиняют в покушении на мошенничество. Согласно материалам уголовного дела, помогая пострадавшим от прошлогоднего паводка приобрести новое жилье, она завысила стоимость квартиры для покупателя – а разницу между реальной и завышенной ценой хотела забрать себе.

Сейчас чиновнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

- Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая ввела в заблуждение жителя села Новокиевский Увал относительно фактической стоимости приобретаемой им по соответствующему сертификату квартиры взамен утраченного жилого помещения, - объяснили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области. - При этом, как полагает следствие, чиновница убедила продавца в том, что он продает квартиру за меньшую стоимость, а покупателя – что он покупает жилое помещение за большую цену. Разницу, при использовании сертификата, обвиняемая планировала обратить в свою пользу.

Преступление выявлено при проведении сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий в рамках деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции, возглавляемой губернатором региона. Подозреваемая задержана сотрудниками УФСБ при получении части денежных средств. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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