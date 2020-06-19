Оперштаб по борьбе с коронавирусом: Приамурье готово к голосованию по поправкам в Конституцию

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:27:53+03:00

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Председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробъёва рассказала о готовности к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, общероссийское голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля.

Голосование будет проводиться на 738 постоянных и 22 временных участках. В проведении голосования будет задействовано около 6 тысяч членов участковых комиссий. Для безопасности членов участковых комиссий и участников голосования приобретены средства индивидуальной защиты. Для обработки рук как участников голосования, так и членов комиссий приобретаются кожные антисептики, а для обработки поверхностей - дезинфицирующие растворы.

Кроме этого, в соответствии с рекомендациями, средствами индивидуальной защиты также будут обеспечены наблюдатели и сотрудники полиции, которые в дни голосования будут находиться на участках для голосования. Для участников голосования закуплены одноразовые ручки. На подходе к месту для голосования будет организован температурный контроль.

На входе в помещения для голосования разместят дезковрики, а в самом помещении - специальные указатели движения с учётом требования о соблюдении дистанции не менее 1,5-2 метров. В дни голосования будет организована ежедневная влажная уборка всех мест для голосования с использованием дезинфицирующих средств. Средства индивидуальной защиты, антисептики и средства для оборудования участков закуплены. Сейчас их поставляют на места.

Совместно с Роспотребнадзором отработан перечень членов участковых комиссий, которым необходимо провести тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU