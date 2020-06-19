2020-06-19T10:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Приамурье для лечения COVID-19 закупят новый препарат

По данным на 19 июня в регионе выявили 1330 случаев коронавируса
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ситуацию прокомментировал губернатор Амурской области. Фото: amurobl.ruСитуацию прокомментировал губернатор Амурской области. Фото: amurobl.ru
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Для больниц и госпиталей Амурской области закупят современный препарат, который, по словам губернатора, показывает хорошие результаты при лечении коронавируса. На эти цели из резервного фонда правительства области выделено 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- Ситуация у нас стабильно тяжелая, сложная ситуация, мы ее прогнозировали, и она продержится да конца месяца. Сейчас нарастающим итогом у нас у 1230 человек выявлен коронавирус, из них уже выздоровели 490 человек, еще 152 человека находятся на амбулаторном лечении, - прокомментировал итоги заседания оперативного штаба по борьбе с инфекцией губернатор Приамурья Василий Орлов. - Отдельно у нас стоит на контроле ситуация на Амурском ГПЗ. Сейчас там 170 человек с подтвержденным коронавирусом, из которых 33 выздоровели.

Он отметил, что на АГПЗ привлечена серьезная группировка врачей - 74 специалиста (52 – из Санкт-Петербурга и 22 из Башкирии). Там развернут достаточный коечный фонд, обеспечено соответствующее медикаментозное сопровождение. Ситуация находится под контролем.

- По предложению минздрава из резервного фонда Правительства области выделено дополнительно 5,5 миллионов рублей для приобретения нового современного препарата «Авифавир», который зарегистрирован в Российской Федерации и дает очень хорошие результаты по лечению больных с коронавирусом,- добавил Василий Орлов.

Также он отметил, что власти проанализировали опыт муниципальных образований в части открытия спортивных учреждений. Опят посчитали успешным, поэтому принято решение с 25 июня разрешить деятельность спортивных организаций в Благовещенске, за исключением бассейнов, при соблюдении всех регламентов Роспотребнадзора.

- Также было разрешено с 25 июня открыть бассейны на всей территории области за исключением Свободного и Благовещенска. Ослабления коснулись и работы городских парков (кроме Благовещенска и Свободного), там могут работать аттракционы, - уточнил губернатор. - Посмотрим, как будут соблюдаться требования санитарной безопасности, после этого на заседаниях штаба вернемся к обсуждению послаблений на территории Благовещенска и Свободного».

ИСТОЧНИК KP.RU

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