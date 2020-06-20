В Приамурье почти 1300 заражённых коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:33:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Большинство заболевших жители Благовещенска. Здесь за сутки плюс 27 случаев заражения. На втором месте Свободный-13 выявленных больных. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заболели 1283 человека.

Темп прироста за последние сутки составил 4,3%.

Показатель заболеваемости растёт - 162,40 на 100 тысяч населения.

Заболевание протекает в форме пневмонии у 39,6% пациентов, ОРВИ болеют - 38,5% заражённых, бессимптомная форма у 21,9% больных.

Наибольший удельный вес среди заболевших в возрастной группе 30-49 лет – 41,5%.

С начала пандемии выздоровели 444 человека.

В настоящее время в карантин помещены 2495 человек, контактировавших с заражёнными новой коронавирусной инфекцией, в том числе по месту жительства медики наблюдают 2478 человек, в изоляторах находятся 17 человек.

По состоянию на 20.06.2020 проведено 87154 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 32440 исследований (37,2%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск +27

г. Свободный +13

Тамбовский район +6

.Тында +3

г. Райчихинск +2

Сковородинский район +2

ИСТОЧНИК KP.RU