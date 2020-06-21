В Амурской области за сутки выявили 57 заражённых коронавирусом

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:07:37+03:00

С начала пандемии COVID-19 заболели 1340 человек

Изменить размер текста: A A

21 июня в Приамурье лабораторно подтвердились 57 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Свободный обогнал в суточном приросте Благовещенск. В городе опережающего развития коронавирус выявили у 22 человек. В Благовещенске на два заболевших меньше-20 случаев.

Темп прироста распространения инфекции за последние сутки составил 4,4%. Показатель заболеваемости высокий - 169,61 на 100 тысяч населения.

Больше всего заражённых более пневмонией - 43,6%, на втором месте ОРВИ - 37,1%, в бессимптомной форме болезнь переносят 19,3% пациентов.

Наибольший удельный вес заболевших в возрастной группе 30-49 лет – 40%.

С начала пандемии COVID-19 в области выздоровели 448 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 2588 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на домашнем карантине пребывают 2578 человек, в изоляторах – 10 человек.

По состоянию на 21.06.2020 проведено 89139 исследования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 33040 исследований (37%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Свободный +22

г. Благовещенск +20

г.Тында +5

г.Шимановск +3

Тамбовский район +2

г. Райчихинск +2

Шимановский район +1

Благовещенский район +1

Магдагачинский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU