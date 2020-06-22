Амурские врачи получили главную медицинскую премию России

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:24:25+03:00

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Накануне Дня медицинского работника прошло вручение главной медицинской премии России «Призвание». В этом году среди награжденных оказали врачи Амурской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняется на сайте ведомства, специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, стихийных бедствий и катастроф, в этом году присуждена российским санитарным врачам. Зимой эти медики в красных мундирах первыми столкнулись с COVID-19 на границах страны и первыми осознали масштаб надвигавшейся угрозы.

В числе награжденных - начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Амурской области Короткоручко Ольга Игоревна и врач-вирусолог лаборатории микробиологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» Косицина Полина Анатольевна.

- Мы отмечаем свой 20-летний юбилей, и нам не могло даже присниться, что это будет в такой трудной обстановке. Но сегодня все равно это праздник победителей, потому что мы вышли из "красных зон", мы победили, и, мне кажется, вся страна поняла, что только когда медицина сильная, оснащенная, у врачей есть абсолютно все: лекарства, приборы, зарплаты, - только тогда жизнь длиннее смерти, - обратилась к специалистам во время премии Елена Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU