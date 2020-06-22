2020-06-22T09:50:52+03:00
Общество

Алкоголь не будет продаваться 27 июня в Амурской области

В эту дату отмечается День молодежи
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Запрет будет действовать по всему региону. Фото: pexels.comЗапрет будет действовать по всему региону. Фото: pexels.com
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День молодежи, который в этом году пройдет 27 июня, будет свободным от алкоголя, заявили в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

Такая мера будет действовать в рамках закона «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области». Ограничение будет сохраняться в течение одного дня на территории всего региона.

Специалисты минэкономразвития и внешних связей напоминают, что за нарушение правил реализации алкоголя хозяйствующему субъекту полагается административный штраф. Для должностных лиц он варьируется в пределах 5-10 тысяч рублей, а юридическим лицам в таком случае придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация алкогольной продукции.

О нарушениях неравнодушные граждане можно сообщить на телефон «горячей линии» в региональном минэкономразвития и внешних связей 8-914-538-39-80. По данному номеру также принимаются сообщения в режиме WhatsApp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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