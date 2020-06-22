В Амурской области COVID-19 заболели ещё 59 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:50:53+03:00

В тройку лидеров по числу заболевших за сутки вошли Благовещенск, Тында и Магдагачинский район

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Новые случаи коронавирусной инфекции подтвердились за прошедшие сутки в Приамурье – вирус выявили у 59 жителей региона. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировано в Благовещенске – здесь заболели ещё 26 человек, в Тынде – 14 человек, Магдагачинском районе – 4 человека. В каких населённых пунктах Магдагачинского района проживали заболевшие, не уточняется.

Всего в Амурской области на данный момент выявлено 1399 случаев заболевания. Часть из них завершилась выздоровлением – на сегодняшний день из стационаров выписались 454 больных. Остальные продолжают лечение. При этом у 44,7% заболевание отягощается пневмонией, у 36,7% - протекает с симптомами ОРВИ, у 18,5% - бессимптомно.

Продолжается обследования контактных лиц – их сейчас 2587 человек. На изоляции дома сейчас находятся 2577 человек, в изоляторах – 10. Всего с начала пандемии специалисты провели 90 508 исследований на коронавирус, в том числе 33 522 исследования провели на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Новые случаи коронавируса на 22.06.2020

г. Благовещенск +26

г. Тында +14

Магдагачинский район +4

Благовещенский район +3

Ивановский район +3

г. Райчихинск +2

г. Свободный +2

Тындинский район +2

г. Белогорск +1

Мазановский район +1

Тамбовский район +1

ИСТОЧНИК KP.RU