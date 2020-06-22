В Амурской области COVID-19 заболели ещё 59 человек
Новые случаи коронавирусной инфекции подтвердились за прошедшие сутки в Приамурье – вирус выявили у 59 жителей региона. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.
Больше всего случаев за последние сутки зарегистрировано в Благовещенске – здесь заболели ещё 26 человек, в Тынде – 14 человек, Магдагачинском районе – 4 человека. В каких населённых пунктах Магдагачинского района проживали заболевшие, не уточняется.
Всего в Амурской области на данный момент выявлено 1399 случаев заболевания. Часть из них завершилась выздоровлением – на сегодняшний день из стационаров выписались 454 больных. Остальные продолжают лечение. При этом у 44,7% заболевание отягощается пневмонией, у 36,7% - протекает с симптомами ОРВИ, у 18,5% - бессимптомно.
Продолжается обследования контактных лиц – их сейчас 2587 человек. На изоляции дома сейчас находятся 2577 человек, в изоляторах – 10. Всего с начала пандемии специалисты провели 90 508 исследований на коронавирус, в том числе 33 522 исследования провели на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Новые случаи коронавируса на 22.06.2020
г. Благовещенск +26
г. Тында +14
Магдагачинский район +4
Благовещенский район +3
Ивановский район +3
г. Райчихинск +2
г. Свободный +2
Тындинский район +2
г. Белогорск +1
Мазановский район +1
Тамбовский район +1
ИСТОЧНИК KP.RU