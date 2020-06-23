В Благовещенске временно изменится схема движения автобусных маршрутов

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:42:06+03:00

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В связи с проведением ремонтных работ на пересечении ул. Ленина и ул. Калинина, а также закрытием для движения участка ул. Ленина от ул. Пионерской до ул. 50 лет октября с 23 июня маршруты общественного транспорта изменят схему движения следующим образом:

№К, 11: от ул. Ленина - ул. Трудовая - ул. Зейская – ул. Комсомольская – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

№ 4, 9, 28, 30, 31: от ул. Ленина – ул. Трудовая– ул. Зейская – ул.50 лет октября – далее по утвержденному маршруту.

№ 2, 5, 39: от ул. 50 лет октября - ул. Зейская - ул. Комсомольская – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

№ 12: от ул. Шевченко – ул. Зейская – далее по утвержденному маршруту.

№ 7: от ул. Горького – ул. Пионерская – ул. Зейская - ул. Комсомольская – ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту.

№ 8: от ул. 50 лет октября – ул. Зейская – ул. Богдана хмельницкого - далее до пролетарской - ул. Пролетарская - ул. Шевченко – ул. Тенистая – ул. Калинина – далее по утвержденному маршруту.

№ 16с, 41с: с 9.00 часов 23 июня движение будет осуществляться от ул. Зейская - ул. Комсомольская – ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту (отправление от остановочного пункта «дважды два» (ул. Зейская – ул. Богдана хмельницкого).

Как сообщает пресс-служба администрации города, на период ремонтных работ посадка (высадка) пассажиров будет осуществляться на действующих остановочных пунктах по ул. Зейской, а также на временных остановочных пунктах, обозначенных дорожными знаками 5.16 «место остановки автобуса».

Это гостевые стоянки по ул. Комсомольская по нечетной стороне в районе дома ул. Комсомольская, 3 «молодежная библиотека им. Чехова» и по ул. Зейской по нечетной стороне в районе дома ул. Зейская, 193.

ИСТОЧНИК KP.RU