Пьяный водитель в Свободном сбил двоих детей
ДТП произошло в понедельник, в 19.50
Пострадали ребята 2004 и 2006 годов рождения. Фото: www.instagram.com/svblive
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В понедельник, 22 июня, в Свободном произошло ДТП – нетрезвый водитель сбил двоих детей на перекрёстке улиц Чубаровых и Гидротехнической. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике @svblive.
Как уточнили в управлении ГИБДД по Амурской области, сообщение об аварии поступило в 19.50. В ДТП действительно пострадали два ребёнка 2004 и 2006 годов рождения. Дети выжили, но были доставлены в больницу с травмами.
Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU