2020-06-23T07:41:58+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Свободном сбил двоих детей

ДТП произошло в понедельник, в 19.50
Ольга ГЕТМАН
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Пострадали ребята 2004 и 2006 годов рождения. Фото: www.instagram.com/svbliveПострадали ребята 2004 и 2006 годов рождения. Фото: www.instagram.com/svblive
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В понедельник, 22 июня, в Свободном произошло ДТП – нетрезвый водитель сбил двоих детей на перекрёстке улиц Чубаровых и Гидротехнической. Информация об этом появилась в инстаграм-паблике @svblive.

Как уточнили в управлении ГИБДД по Амурской области, сообщение об аварии поступило в 19.50. В ДТП действительно пострадали два ребёнка 2004 и 2006 годов рождения. Дети выжили, но были доставлены в больницу с травмами.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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